Frente fria derruba temperatura e SP deverá ter noite abaixo dos 10ºC

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista derrubou as temperaturas na capital paulista nesta terça-feira (29). Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, os termômetros oscilam em torno dos 13ºC. A Barragem Parelheiros, na zona Sul da cidade, estava com a menor temperatura da cidade, 10,5ºC, às 15 horas.

Nas próximas horas, o céu deverá permanecer com muita nebulosidade e com condições para garoa e chuviscos, principalmente nos bairros mais próximos da Serra do Mar e no extremo sul da capital. De acordo com o CGE, a chegada da massa de ar polar no município, na noite de hoje, deverá causar um declínio ainda maior das temperaturas. A temperatura mínima deverá ser registrada abaixo dos 10ºC.

Amanhã, a frente fria se afasta durante o dia e o sol retorna entre nuvens. Mesmo assim, a sensação será de muito frio, com as temperaturas variando entre mínimas de 8°C e máximas que não devem superar os 16ºC. A quinta-feira também deverá começar gelada, com termômetros oscilando em torno dos 6ºC durante a madrugada.

Moradores de rua

Segundo a prefeitura, a Operação Baixas Temperaturas, que aborda e acolhe pessoas em situação de rua em dias frios, foi intensificada com a chegada da frente fria. São cerca de 3,2 mil vagas disponível para acolhimento de crianças, adolescentes, adultos, idosos.

Ao longo do dia, as abordagens são realizadas pelo Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) em pontos estratégicos da cidade. No período da noite, a ação é realizada pela Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS).