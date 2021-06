Incêndio destrói 40 barracos em comunidade da Zona Leste de SP

Na manhã desta quarta-feira (23), um incêndio atingiu cerca de 40 barracos de uma favela perto da Ponte Aricanduva, na Penha, Zona Leste de São Paulo. O fogo começou por volta de 9h15 em uma área de difícil acesso, o que dificultou o trabalho dos bombeiros para combater as chamas que foram controladas cerca de 40 minutos depois.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 40 homens foram deslocados para o local, em 12 viaturas. No começo da tarde os bombeiros estavam fazendo o trabalho de rescaldo na comunidade, conhecida como favela do Pau Queimado. Segundo a corporação, não houve feridos.

A Subprefeitura Mooca informou que está no local do incêndio para verificar se houve algum dano estrutural no entorno. O trabalho será iniciado após a avaliação do Corpo de Bombeiros. A equipe da Supervisão de Assistência Social Mooca foi acionada para prestar atendimento às famílias para ofertar insumos e os serviços da rede socioassistencial.