Inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2021 terminam hoje

Músicos de todo o Brasil têm até as 23h59 desta segunda-feira (21) para se inscrever no Festival de Música Rádio MEC 2021. As inscrições são feitas exclusivamente na página da Rádio MEC.

Ao acessar a página, o participante terá que preencher nome, e-mail e fazer uma verificação de autenticidade. A partir daí, a pessoa receberá um link para preencher um formulário de participação e fazer o upload das composições.

Ao todo, 12 prêmios serão distribuídos em quatro categorias: Música Clássica, Música Instrumental, Música Infantil e Música Popular. De cada uma, sairá a melhor composição inédita, o melhor intérprete e a vencedora no voto popular, via internet.

O festival já superou o recorde de inscritos na edição deste ano. Até a manhã desta segunda-feira (21), 1.396 composições de 25 estados e do Distrito Federal já haviam sido registradas na página do festival. Rio de Janeiro (385), São Paulo (320) e Minas Gerais (160) foram os estados com mais inscritos.

Para Thiago Regotto, gerente das rádios MEC AM e MEC FM, o recorde foi atingido por conta de uma novidade na edição deste ano: pela primeira vez, o Festival de Música Rádio MEC 2021 abriu as inscrições para músicos de todo o Brasil. “Só o fato de gente ter o Brasil inteiro já garante um crescimento expressivo e mostra que o festival está ganhando espaço em todo o país”, relata.

Regotto também aponta que a abertura de espaço para músicos de outros estados garantiu uma nova mobilização. “No Rio de Janeiro, onde está a história da Rádio MEC, e também na região Sudeste, a pessoa espera ano a ano que o festival aconteça. Este ano temos uma campanha em estados que ainda não tínhamos relação”, conta.

Todas as músicas inscritas serão submetidas a um júri técnico. No dia 17 de julho, até 100 classificadas para as semifinais serão divulgadas e serão veiculadas na programação das rádios MEC e MEC FM durante um mês. No dia 24 de agosto, as 24 músicas classificadas para as finais serão divulgadas. A final do Festival de Música Rádio MEC 2021 está prevista para ocorrer em 25 de setembro de 2021.

Confira as vencedoras do ano passado e relembre como foi a final da edição 2020 do festival:

Música Clássica:

Entrecordas

Jardins da Villa

Música Instrumental:

La ciba, no te quiero más

Inverno no Pelô

Música Infantil:

Melecada

Pum

Categoria MPB:

Enquanto o Fole Respirar

Tem Dor

Voto Popular:

Viva Bossa

Assista ao vídeo de premiação da edição de 2020: