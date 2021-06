Investimento em mineração é dos temas do Brasil em Pauta deste domingo

Os investimentos em mineração no país devem chegar a US$ 40 bi em quatro anos. A informação é do secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal, em entrevista ao Brasil em Pauta, programa que vai ao ar às 20h30 deste domingo (20), pela TV Brasil.

De acordo com o secretário, os investimentos no setor cresceram e agora estão estimados em US$ 40 bi entre os anos de 2021 a 2025. “Fizemos isso como? Com regras muito claras, com segurança jurídica e transparência”, diz. Segundo ele, foi elaborada e divulgada uma agenda da mineração com planos e metas para os próximos anos. “Isso transmite confiança e segurança [para o investidor].”

Para se ter uma ideia da a importância da mineração para a pauta de exportações brasileiras, no ano passado o Brasil teve um superávit na balança comercial de US$ 51 Bi, de acordo com dados do Ministério da Economia. Neste mesmo período, o setor (de mineração) registrou um saldo positivo de US$ 32 Bi. Só no primeiro trimestre deste ano, enquanto a balança comercial brasileira contabilizava superávit de US$ 7,9 Bi, a da mineração chegou a US$ 10,6 Bi.

Mas, segundo Alexandre Vidigal, o Brasil precisa mudar o perfil do que exporta. “O futuro da mineração [brasileira] é a indústria mineral. É nós deixarmos de sermos meros entregadores, fornecedores de commodities e passarmos a agregar no bem mineral toda a cadeira produtiva até a entrega do produto final”, diz.

Durante a conversa o secretário também falou sobre cerca de 55 mil áreas passíveis de mineração que começarão a ser destinadas ao mercado, sobre o marco da mineração em áreas indígenas e sobre o uso do nióbio.

A entrevista completa você confere no programa Brasil em Pauta deste domingo, que vai ao ar às 20h30.