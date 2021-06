Secretaria vai demolir terraço de prédio interditado em Rio das Pedras

Técnicos da Secretaria Municipal de Conservação voltarão amanhã (7) a Rio das Pedras, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro, para fazer a demolição manual do terraço de um dos prédios que permanece interditado pela Defesa Civil, na Rua das Uvas, onde outro imóvel desabou na última quinta-feira (3).

De acordo com avaliação da Defesa Civil do município, somente o terraço do prédio oferece risco estrutural e, por isso, precisa ser demolido.

O edifício de quatro andares desabou na madrugada do dia 3, matando Natan Gomes e sua filha de cerca de 3 anos de idade. Quatro adultos foram retirados com vida, incluindo a mãe da menina, Kiara Abreu. Outros seis imóveis na mesma rua foram interditados pela prefeitura carioca, que concluiu na noite de sexta-feira passada (4) a remoção dos escombros do imóvel.

Em dois dias de trabalho, a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), em parceria com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), recolheu mais de 300 toneladas de entulho, liberando o acesso à via. Ontem (5), técnicos da Defesa Civil trabalharam ainda na Rua das Uvas, atendendo e orientando moradores.

A Secretaria Municipal de Assistência Social está atendendo 85 pessoas de 29 famílias, inclusive com apoio psicológico. Foram ofertados colchonetes, kit travesseiro com lençol e cestas de alimentos. Foi dado também suporte para os sepultamentos das vítimas.