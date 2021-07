Pátria Voluntária recebe doações feitas para Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho, promovida pelo programa Pátria Voluntária, recebeu hoje (5) as doações feitas pelos servidores de diversos ministérios e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Todos os cobertores, casacos e calçados serão entregues a instituições que estão cadastradas na plataforma do programa e repassados para pessoas que estão em situação de rua durante o período de inverno no país.

A presidente do conselho do Pátria Voluntária, Michelle Bolsonaro, acompanhou a entrega das doações. A campanha terminou na sexta-feira (2) e mobilizou mais de 20 pontos de coleta na Esplanada dos Ministérios e agências da Caixa em todo o país.

Criado em 2019, o programa incentiva a participação dos cidadãos em projetos de voluntariado de forma articulada entre governo, organizações da sociedade civil e o setor privado.