Princípio de incêndio paralisa o Metrô do Rio

Um princípio de incêndio no sistema de cabos paralisou totalmente o sistema de Metrô do Rio no fim da tarde desta sexta-feira (30). O problema foi entre as estações Central do Brasil e Presidente Vargas, afetando as linhas 1, 2 e 4.

A empresa MetrôRio informou que “houve um problema no sistema de energia das linhas 1 e 4. Por conta disso, a circulação de trens está interrompida em todas as linhas para a atuação dos técnicos de manutenção da concessionária. A orientação é que os clientes utilizem outros meios de transporte. Ainda não há previsão de restabelecimento”.

Pelas redes sociais, passageiros relataram que ficaram parados dentro dos vagões por mais de uma hora, sem poder sair. O serviço transporta cerca 400 mil pessoas por dia. Às 19h10, a empresa informou que o incêndio no sistema elétrico já havia sido controlado.