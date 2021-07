São Paulo tem mais uma madrugada gelada

A capital paulista amanheceu hoje (30) com a temperatura mínima de 4,3°C, de acordo com as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, zona Norte da cidade. Ontem foi registrada temperatura na casa dos 5,3%. A menor temperatura recente foi em 13 de junho de 2016, quando se registrou 3,5°C.

“Considerando os registros recentes de 2000 até 2021, foi a 2ª menor temperatura registrada em 21 anos, só perdendo dos 3,5°C de em 2016 e depois sendo superada pelo ano de 2000, que teve registros de mínimas entre 4,5°c e 4,1°C”, diz o Inmet em seu boletim meteorológico.

Segundo o boletim, na estação do Sesc-Interlagos, zona Sul, a estação automática do Inmet registrou 3,6°C, recorde da estação, que foi aberta em março de 2018. O recorde anterior era o de ontem, com 4,1°C. Em Barueri, no oeste da região metropolitana de São Paulo, a temperatura chegou a 1,5°C.

Previsão

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, a sexta-feira deve ter predomínio de sol, que pode ajudar a diminuir a sensação de frio, entretanto as temperaturas não devem passar dos 15°C. Os índices de umidade entram em declínio e devem atingir valores próximos aos 40% no período da tarde e não há expectativa de chuva.

Apesar da massa de ar polar começar a enfraquecer no decorrer dos dias, as madrugadas ainda serão geladas na cidade. O sábado (31) deve apresentar mais uma madrugada gelada, com formação de geadas e termômetros oscilando em torno dos 6°C. No decorrer do dia o sol favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 17°C.

No domingo (1ª) persistem as condições de temperaturas baixas durante a madrugada e em gradativa elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 8°C e máximas que podem chegar aos 19ºC. O sol aparece entre nuvens.