Segunda edição da Campus Party Digital começa nesta quinta

Começa hoje (22) e se estende até o dia 24 a segunda edição da Campus Party Digital. Além das palestras, o evento totalmente digital também contará com os tradicionais hackatons e com um demo day voltado para a incubação de soluções na área de tecnologia. Estão programadas ainda atividades de entretenimento e diversão como karaokês online, rádio hacker, quizzes, escape rooms e jogos de caça ao tesouro e viagem virtual.

O objetivo é promover no mundo virtual o mesmo sentimento de pertencimento e diversão que as comunidades de campuseiros estão acostumados a ver e sentir nas edições presenciais. Além disso, o evento visa a promoção do empreendedorismo, criatividade e networking entre campuseiros e as diversas comunidades e instituições públicas e privadas. Para se inscrever e poder participar gratuitamente do evento, basta acessar o site .

Entre os participantes confirmados estão Maitê Lourenço (CEO e fundadora do BlackRocks Startups), Eva Lazarin (CEO e fundadora da Benkyou), Débora Garofalo (Coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo), Luís Justo (CEO do Rock in Rio), Ricardo Cappra (Chief Data Scientist do Cappra Lab), Caito Maia (Fundador da Chilli Beans), Dado Schneider (criador da marca Claro) e Paco Ragageles (fundador da Campus Party).

Segundo Marcos Gouvêa de Souza, fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem, que adquiriu a licença para realização do evento no Brasil esse ano, a expectativa é gerar uma real contribuição para acelerar a transformação digital do Brasil, nos seus mais diversos setores e segmentos. “Por meio da Campus Party, conseguimos provocar um maior engajamento dos jovens com temas abrangentes e que estimulam a evolução da sociedade e da cidadania”, disse.

A edição de 2021 contará com seis palcos divididos em diversos temas como mercado de trabalho e economia; energia limpa e meio ambiente; saúde e ciência; entretenimento e cultura digital; e educação e gov tech. A segunda edição digital da Campus Party também visa fomentar o engajamento entre os participantes, para possibilitar o exercício da cidadania digital e fomentar a troca de conhecimentos e experiências nos segmentos de empreendedorismo, ciência e inovação.

“A segunda edição da Campus Party Digital Edition, além do elemento metaverso, dá oportunidade de sermos cada vez mais multiplataformas para as comunidades de tecnologia e disrupção dentro de todo o ecossistema da Campus Party. Nosso DNA de inclusão continua pujante e intenso. Faremos isso através de minorias focadas em games e outras vertentes de desenvolvedores, empreendedorismo, ciência, dados, criatividade e muitos outros temas”, explica Tonico Novaes, CEO da Campus Party.

No ano passado a Campus Party Digital reuniu 1.421.401 pessoas nos eventos online e contou com a participação de 2.613 palestrantes de 120 nacionalidades. O festival teve a adesão de 31 países e apoio de 385 parceiros entre instituições, empresas, mídias, universidades e comunidades.