SP tem previsão de madrugada gelada, com média de 7ºC

A capital paulista registrou nesta madrugada (20) a menor temperatura do ano, com média de 5,4ºC. Na região de Engenheiro Marsilac, a temperatura chegou a -2,3ºC. Até então, o recorde de frio havia ocorrido no dia 30 de junho, quando foi registrada a média de 5,7ºC e menor absoluta de 0,1ºC em Engenheiro Marsilac. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Para a madrugada desta quarta-feira (21), a previsão é de que as temperaturas permaneçam baixas, com os termômetros marcando em torno dos 7ºC. “A massa de ar frio e seco de origem polar vai garantir tempo estável e seco no decorrer de toda a semana. As madrugadas seguem geladas, inclusive com potencial para formação de geada entre a madrugada e o amanhecer, principalmente, nas regiões mais afastadas do centro expandido e nos municípios vizinhos da capital”, disse o órgão.

Acolhida

Ontem (19), a prefeitura de São Paulo informou ter acolhido 171 pessoas em situação de rua. Desde 30 de abril, a prefeitura informa ter feito 13.793 acolhimentos e distribuído cobertores à população em situação de rua.

A operação Baixas Temperaturas, segundo a prefeitura, é reforçada quando a temperatura atinge patamar igual ou inferior a 13ºC ou sensação térmica equivalente.