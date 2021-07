Três pessoas morrem em acidente de ônibus na Rodovia Washington Luís

Três pessoas morreram e 37 foram socorridas na tarde deste domingo (18) em razão da queda de um ônibus de turismo da pista da Rodovia Washington Luís (SP-310), no município paulista de Rio Claro, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

O capotamento do veículo ocorreu por volta das 13h, na altura do quilômetro 184 da via. Os bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a concessionária da rodovia fizeram o atendimento da ocorrência nesta tarde.