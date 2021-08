Caminhões bombeiros vão combater incêndios em unidades de conservação

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente recebeu hoje (18) o primeiro de quinze caminhões bombeiros que serão usados para o combate a incêndios em parques nacionais.

Ao todo, foram investidos R$ 18 milhões na compra dos veículos. Os caminhões têm capacidade para 7 mil litros e são equipados com tração 4x4, mangotes laterais e bomba extra para operar mata adentro, com possibilidade de extensão da mangueira, além de esguicho-canhão para ataque rápido desde a beira da estrada, permitindo uma distância segura do fogo e a integridade física dos brigadistas.

No fim de julho o governo lançou o Plano Estratégico Operacional de Atuação Integrada no Combate a Incêndios Florestais, iniciativa conjunta do MMA, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Desenvolvimento Regional. A estratégia envolve cerca de 6 mil profissionais na prevenção, repressão e investigação de tais ocorrências.