Daniel Dias levará bandeira do Brasil no encerramento da Paralimpíada

O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, anunciou em entrevista realizada no final da noite desta quinta-feira (2) que o multimedalhista paralímpico Daniel Dias, que acaba de se aposentar das piscinas, será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento da Paralimpíada de Tóquio (Japão), que acontece no próximo domingo (5) no Estádio Olímpico.

“O porta-bandeira do Brasil, como não poderia deixar de ser, é uma homenagem ao maior de toda a história, o maior atleta da natação paralímpica mundial. O porta-bandeira que conduzirá o pavilhão brasileiro será o Daniel Dias”, declarou Mizael Conrado.

Daniel Dias será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Com 27 medalhas paralímpicas na carreira, Daniel Dias se despediu das competições na última quarta-feira (1), na final dos 50 metros (m) livre, prova que terminou na quarta posição. Na capital japonesa, o brasileiro faturou três medalhas de bronze, nas provas dos 200 m livre, dos 100 m livre e no revezamento 4x50 m livre misto 20 pontos.

Esta será a terceira vez que Daniel Dias levará a bandeira brasileira pelo estádio olímpico durante uma cerimônia de Jogos Paralímpicos. O nadador foi o porta-bandeira no encerramento dos Jogos de 2008 (Pequim) e na abertura dos Jogos de 2012 (Londres).