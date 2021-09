Ministro do Desenvolvimento Regional é o convidado do Sem Censura

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, é o entrevistado de hoje (13) do programa Sem Censura, da TV Brasil, que vai ao ar às 21h30, ao vivo. Ele conversa com a jornalista Marina Machado sobre as obras realizadas pela pasta que comanda, especialmente as que visam a garantir o abastecimento de água para todas as regiões do país.

Rogério Simonetti Marinho é economista e professor. Em fevereiro deste ano, foi nomeado para o cargo de ministro do Desenvolvimento pelo presidente Jair Bolsonaro. Até então, estava à frente da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, onde atuou como um dos principais articuladores da Nova Previdência.

Nascido em Natal (RN), Marinho foi deputado federal pelo estado por três mandatos. À época, foi relator do projeto que mudou regras do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e atuou em prol da modernização da legislação trabalhista. Ainda pelo Rio Grande do Norte, foi vereador; presidente da Câmara Municipal de Natal, secretário municipal de Planejamento e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico.

Contribuem como debatedores convidados os jornalistas Carla Araújo, do UOL, e Fábio Graner, do Valor Econômico. O bate-papo também aborda alguns números do ministério: 6,2 mil obras concluídas em mais de 4 mil municípios - só em 2020 - e que geram cerca de 4 milhões de empregos diretos. Aproximadamente 410 mil moradias foram entregues, das quais 61 mil direcionadas a famílias de baixa renda.

Em seu novo formato semanal, o programa Sem Censura ganha ritmo ágil e linguagem clara e direta com a participação de debatedores convidados e interação com o público, que pode participar usando a hashtag #novoSemCensura, no Facebook, Twitter e Youtube.

O programa é transmitido para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por outras plataformas.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Facebook: facebook.com/tvbrasil

Twitter: twitter.com/TVBrasil

Youtube: https://www.youtube.com/user/tvbrasil

Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar