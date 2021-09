Ministro do Meio Ambiente fala sobre reforços contra queimadas

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, fala hoje (2) sobre as ações fiscalizatórias, preventivas e de combate a crimes ambientais, ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. O ministro discutirá a atuação do grupo Guardiões do Bioma, além das contratações de reforços e de iniciativas de bioeconomia na Região Norte.

Entrevistado do programa A Voz do Brasil, Leite deverá apresentar também uma prévia da participação do Brasil na Conferência Das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 26, que será realizada em novembro.

Assista ao vivo:



Leia também:

STF encerra fase de manifestações no julgamento sobre terras indígenas

O Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou hoje (2) a fase de sustentações orais do julgamento pode analisar o marco temporal para demarcações de terras indígenas.

» Leia mais

*Matéria em atualização.