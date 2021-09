Planetário do Parque Ibirapuera reabre neste sábado

Sob nova administração, o Planetário do Parque Ibirapuera, na capital paulista, vai ser reaberto ao público a partir de amanhã (4). Para a reabertura, o Planetário vai apresentar a atração Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez.

Além disso, os visitantes poderão conhecer um pouco do acervo histórico do Planetário por meio de uma pequena exposição instalada nas vitrines. Também será possível contemplar um fragmento de 22,7 quilos do meteorito Santa Luzia.

O Parque Ibirapuera foi concedido à iniciativa privada no ano passado. A nova administradora do parque é a Urbia, que também é a empresa responsável pelo Planetário.

Visita

Para poder visitar o Planetário, será preciso fazer um agendamento online. Para as sessões entre amanhã (4) e o feriado de 7 de setembro, os ingressos são gratuitos e o agendamento tem início hoje (3). As visitas ao Planetário serão feitas em dois horários: às 14h e às 17h.

A partir do dia 10, serão disponibilizados ingressos para agendamento das sessões que vão ocorrer às sextas-feiras e aos finais de semana. Os agendamentos de cada semana serão liberados todas as terças-feiras. Estes ingressos poderão ser comprados pelos valores de R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) no site da Uhuu.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, há limite de pessoas no auditório neste momento. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão, assim como em todas as dependências do parque.