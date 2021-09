Polícia Civil detém 335 pessoas em operação na capital paulista

A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje (28) na capital paulista 335 pessoas, apreendeu cerca de R$ 152 mil e 2,4 mil celulares. A ação é resultado da Operação Capital Mais Segura 4, que teve início no período da manhã e foi deflagrada para cumprimento de ordens judiciais relacionadas à investigação de crimes patrimoniais.

Ao todo, foram cumpridos 292 mandados de prisões preventivas e temporárias e 22 ordens de busca e apreensão. Também foram apreendidos quatro armas de fogo e 20,5 quilos de drogas.

“Fizemos essa força tarefa com o propósito principal de tirar de circulação as pessoas que cometem os crimes contra o patrimônio, como roubos, furtos de aparelhos celulares e extorsões mediante sequestro, que são investigados pelas 93 delegacias territoriais da capital”, ressaltou o delegado Albano David Fernandes, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

A operação de hoje contou com mais de mil policiais civis, 470 viaturas e de um helicóptero. Participaram agentes de oito Delegacias Seccionais subordinadas ao Decap, dos grupos Armado de Repressão a Roubos (Garra) e Especial de Reação (GER), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).