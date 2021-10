Escultura Meteoro, em frente ao Itamaraty, passará por restauração

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) anunciou que fará a restauração da escultura Meteoro, de Bruno Giorgi. A peça fica localizada no espelho d'água do Itamaraty e é parte do cartão-postal da Esplanada dos Ministérios.

É a primeira vez que a escultura passa por uma restauração. Ela foi instalada na frente do Itamaraty em 1967 e seus cinco blocos de mármore de Carrara simbolizam o diálogo entre os continentes, numa alusão à missão principal da diplomacia de negociar e interagir com todos os povos.

A restauração vai levar cerca de dez meses e passará por duas fases: a análise do estado de conservação e elaboração de projeto de intervenção e o restauro propriamente dito. O processo será acompanhado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o espelho d’água será esvaziado quando necessário para a evolução dos trabalhos. Segundo o MRE, será observado o cuidado com a preservação das espécies vegetais ali mantidas.