Governo lança campanha de apoio voltada à atividade circense

O governo federal lançou hoje (20) uma campanha voltada aos artistas, produtores e público envolvidos com a atividade circense. A iniciativa recebeu o nome de Respeitável Circo! e reúne ações realizadas por diversos ministérios do Executivo Federal relacionadas a essa expressão artística.

Uma das ações da campanha foi o lançamento de uma cartilha, que sistematiza programas e políticas públicas que podem beneficiar trabalhadores envolvidos com essa atividade. Há políticas em áreas como assistência social, saúde e educação.

A cartilha também orienta e auxilia no cumprimento de obrigações burocráticas para instalar estruturas de circos nas cidades.

O texto traz recomendações também aos gestores locais para que compreendam a importância dessa expressão artística e que atuem para facilitar a presença e atuação artistas circenses em seus territórios.

“Sugerimos o acolhimento dos circenses, por meio de agentes públicos conhecedores das peculiaridades dos povos itinerantes. Nos municípios menores, recomendamos a existência de um ponto focal (alguém capacitado para entender as diferentes necessidades dos circenses e dialogar com as áreas gestoras)”, diz a cartilha.

Selo

Outra ação foi o lançamento do Selo Município Amigo do Circo, uma premiação para reconhecer cidades que apoiam essa atividade. O prêmio será divulgado em 27 de março de 2022, data em que é comemorado o dia do circo.

Segundo o governo federal, o objetivo é articular não somente as políticas públicas do executivo, mas também das instituições públicas em outras esferas da federação, incluindo ações de fomento em âmbito regional.

Outro objetivo é contribuir para a retomada dessa atividade, que sofreu com os efeitos da pandemia do novo coronavírus como grande parte do setor da cultura.