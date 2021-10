Presidente da EBSERH é o convidado do Sem Censura desta segunda-feira

O Sem Censura desta segunda-feira (4) recebe o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), general-de-exército Oswaldo de Jesus Ferreira. A jornalista e apresentadora Marina Machado conversa com o general sobre a reestruturação física e tecnológica dos 40 hospitais universitários federais filiados à rede e sobre o cenário de atuação desses profissionais pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Natural de Juiz de Fora, Ferreira é mestre em aplicações militares e doutor em aplicações, planejamento e estudos militares. Representou o Exército na comissão de implantação do sistema de proteção da Amazônia, vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, nos anos de 1993 a 1996.

Como general de brigada, exerceu os cargos de chefe do Centro de Operações e de chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, de assessor especial do gabinete do comandante do Exército, de 1º subchefe do Comando de Operações Terrestres.

Promovido a general de divisão, exerceu os cargos de diretor de Avaliação e Promoções, de comandante da 1ª Divisão de Exército e de vice-chefe do Departamento de Engenharia e Construção. Como general de Exército foi incumbido de implantar o comando militar do Norte. Em 2019, assumiu a presidência da EBSERH.

Participam como debatedoras convidadas desta edição, as jornalistas Priscila Mendes, da TV Brasil, e Renata Varandas, de Rede Record.

