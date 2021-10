Princípio de incêndio atinge casa de show na zona sul de SP

Um princípio de incêndio atingiu o palco da casa de shows Varanda Estaiada, localizada no bairro do Morumbi, zona Sul da capital paulista, no último sábado (23) durante a apresentação da dupla sertaneja Henrique e Diego. As chamas começaram após uma sequência de fogos de artifício e foram controladas pela brigada de incêndio do espaço.

Segundo a assessoria de imprensa da dupla, ninguém ficou ferido. O show prosseguiu normalmente após o reparo do palco. “Todos os protocolos sanitários estavam sendo seguidos, assim como todas liberações por órgãos competentes para a realização do show estavam em ordem”, diz a assessoria por meio de nota.

A assessoria da dupla não informou qual era o número de pessoas no local. A reportagem entrou em contato com a casa de shows e aguarda retorno.

Boate Kiss

Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, há oito anos, na madrugada de 27 de janeiro de 2013, um incêndio causado por um sinalizador de uso externo acendido dentro da Boate Kiss por um integrante da banda Gurizada Fandangueira, que fazia uma apresentação ao vivo, resultou na morte de 242 pessoas e em 636 feridos.

As faíscas do artefato incendiaram a espuma que fazia o isolamento acústico do local, liberando gases tóxicos, como o cianeto, que é letal. Foi essa fumaça tóxica que matou, por sufocamento, a maior parte das 242 vítimas. Além disso, a discoteca não contava com saídas de emergência adequadas, os extintores eram insuficientes e estavam vencidos. Parte das vítimas foi impedida por seguranças de sair da boate durante a confusão, por ordem de um dos donos, que temia que não pagassem as contas.

O incêndio na Kiss iniciou um debate no Brasil sobre a segurança e o uso de efeitos pirotécnicos em ambientes fechados com grande número de pessoas.