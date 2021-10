Sesc SP reabre teatros a partir do dia 15 com presença de público

O Sesc de São Paulo irá reabrir seus teatros ao público a partir do próximo dia 15. Nesta data, as unidades Consolação, Pompeia, Pinheiros, e Vila Mariana, na capital paulista, e Guarulhos, Santos, Rio Preto e Jundiaí retomarão a realização de espetáculos em seus teatros com capacidade reduzida para até 30% do total de público, seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19.

Para participar das atrações, o público deverá usar máscaras cobrindo nariz e boca. Já a partir de hoje (4), passa a ser obrigatória a apresentação de um comprovante de vacinação, físico ou digital, contendo, pelo menos, a primeira dose da vacinação contra o coronavírus e um documento com foto para ingressar em qualquer uma das unidades do Sesc no estado. Os comprovantes digitais válidos são os disponibilizados pelas plataformas PoupaTempo, ConectSUS ou e-saúdeSP (para quem reside na capital paulista).

“É com muita satisfação que celebramos esse momento histórico e de reencontro entre artistas e público de maneira presencial, com a realização de nosso já tradicional Sesc Jazz, que ocupará quatro dos oito teatros que retomam suas atividades no mês de outubro, entre os dias 15 e 31, com diversas atrações, dos jovens aos consagrados”, destacou o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda.

A programação completa das atividades presenciais que passarão a ocorrer no Sesc SP pode ser consultada no site do Sesc SP (https://www.sescsp.org.br).