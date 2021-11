Brasil quer ser destino de turistas no mundo pós-pandemia

O Ministério do Turismo quer tornar o Brasil um dos destinos mais procurados por turistas do mundo todo no pós-pandemia. Com esse objetivo, o país participa da Expo Dubai, primeiro evento mundial após o início da pandemia e que reúne 190 países nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o ministro do Turismo, Gilson Machado, entrevistado desta segunda-feira (8) do programa A Voz do Brasil, o pavilhão brasileiro é um dos mais visitados e tem informações sobre diversos destinos turísticos brasileiros como Porto de Galinhas (PE), Jericoacoara (CE) e a Amazônia. Machado diz que o país se destaca quando o assunto é Turismo Verde: “Preservação ambiental e turismo não dá pra dissociar”.

Machado falou também sobre a retomada de cruzeiros no Brasil, o potencial turístico do país e a recuperação do setor pós-pandemia. Segundo o ministro, dos cerca de 320 mil empregos gerados no mês de agosto, aproximadamente 180 mil estão relacionados ao setor de serviços ligados ao turismo. De acordo com ele, o setor de aviação também está se recuperando “Hoje nós temos mais de 85% da nossa malha aérea recuperada”, disse. Machado acredita que as restrições impostas por outros países nesse momento estão fazendo com que os brasileiros busquem mais os destinos dentro do país. "O turismo brasileiro está bombando", comemorou.

Assista a íntegra na Voz do Brasil: