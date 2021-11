COP26: países do Mercosul criam grupo sobre mudança climática

sobre Mudança do Clima (COP26), em Glasgow, na Escócia. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai anunciaram hoje (11) a criação de um novo grupo negociador sobre mudanças climáticas, durante a Conferência das Nações Unidassobre Mudança do Clima (COP26), em Glasgow, na Escócia.

O anúncio foi feito em reunião dos ministros do Meio Ambiente dos quatro países. O Ministério das Relações Exteriores divulgou um comunicado para saudar o anúncio.

“Essa é a primeira vez que os quatro integrantes do Mercosul unem esforços em favor da busca de soluções comuns e efetivas para o problema da mudança do clima. Os quatro países compartilham valores e interesses comuns, como atesta a ampla coordenação que mantêm no âmbito do Mercosul, marco da integração regional”, afirma o comunicado.

Negociações

O encerramento do encontro em Glasgow está previsto para esta sexta-feira (12), embora as negociações possam ainda continuar.

À mesa permanecem assuntos como utilização de combustíveis fósseis e a ação sobre a Amazônia. Os debates abordam temas como crise climática e direitos das crianças, promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas e ativistas participam da COP26.

Há seis anos, o Acordo de Paris fixou como meta de limite do aumento da temperatura média da Terra entre 1,5°C e 2°C acima dos valores da época pré-industrial. Em 2020, ano da eclosão da pandemia de covid-19, as emissões de gases de efeito estufa registraram recordes históricos.

*Com informações da RTP