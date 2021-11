Festa do Livro da USP oferece obras com no mínimo 50% de desconto

Começou hoje (8), em versão virtual, a 23ª edição da Festa do Livro da Universidade de São Paulo (USP). O evento oferece livros de 225 editoras com, no mínimo, 50% de desconto. As ofertas ficam disponíveis até 15 de novembro. O evento é promovido pela Editora da USP (Edusp).

De acordo com a organização, em 2020, primeira vez em que a feira ocorreu de forma remota, foram cerca de 600 mil usuários únicos acessando o site. Apesar de não permitir interação entre os participantes, a opção on-line ampliou o alcance do público, ultrapassando os limites da Grande São Paulo.

As editoras esperam alta de 20% nas vendas em 2021. “No caso da Edusp, houve um salto de 5,9 mil livros vendidos na edição presencial de 2019 para 10 mil na edição on-line de 2020, uma alta de 69%”, apontou a universidade em nota.

A aposta para este ano é que as editoras estejam mais preparadas para o crescimento da demanda e o público tenha mais conhecimento das promoções.

Em 2020, foram 181 editoras envolvidas. Entre as novas participantes, estão 28 editoras universitárias de vários estados. Além disso, estão de volta publicações que não participaram da festa em 2020, mas que tradicionalmente integravam a feira presencial, como Iluminuras, Companhia das Letras, Ibep e Edipro.