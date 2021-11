Mostra Internacional de Cinema exibe documentário no Anhangabaú

A 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo exibe o documentário musical Summer of Soul (...ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada) no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade de São Paulo, nesta terça-feira (2), às 19h30.

Dirigido pelo rapper, produtor musical e cineasta Ahmir ‘Questlove’ Thompson, integrante do lendário grupo americano de hip hop The Roots, o documentário Summer Of Soul (...ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada) recupera imagens de arquivo inéditas de um festival musical no Harlem, em Nova York, que ficaram guardadas por mais de 50 anos. A produção recebeu o Prêmio do Público e o Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance deste ano.

O Harlem Cultural Festival foi realizado no parque Mount Morris (hoje rebatizado de parque Marcus Garvey) ao longo de seis semanas durante o verão de 1969. Exatamente no mesmo verão em que foi realizado o Festival de Woodstock, cuja repercussão, diferente do festival no Harlem, se reflete até os dias de hoje.

Organizado para celebrar a presença negra na música norte-americana e a história afro-americana, o Harlem Cultural Festival contou com a presença de artistas como Stevie Wonder, Mahalia Jackson e Mavis Staples, Sly & the Family Stone e Nina Simone.

O filme intercala entrevistas recentes com alguns destes artistas e as imagens de arquivo inéditas, que capturam um empolgante momento cultural que foi subestimado historicamente. Reflete ainda o espírito de rebeldia e o brilhantismo daqueles artistas afro-americanos, numa época fortemente marcada pela luta pela igualdade racial e por direitos civis nos Estados Unidos.

Exibição gratuita

Para a exibição de Summer Of Soul no Vale do Anhangabaú serão disponibilizados 700 lugares. Os ingressos, gratuitos, devem ser retirados no local, abaixo do Viaduto do Chá, duas horas antes do evento. Só poderão entrar no recinto as pessoas que apresentarem cartão de vacinação contra a covid 19. O público deverá permanecer de máscara o tempo todo, seguindo os protocolos de segurança da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.