Avenida Paulista completa 130 anos e ganha programação cultural

A Avenida Paulista completa hoje (8) 130 anos. Para celebrar, as sete instituições culturais instaladas na região fazem um circuito de atrações que vai até domingo (12).

Inaugurada no dia 8 de dezembro de 1891, por iniciativa do engenheiro Joaquim Eugênio de Lima, a Avenida Paulista fica em uma das regiões mais elevadas de São Paulo, chamada de Espigão da Paulista.

Atualmente, o polo econômico tornou-se também centro cultural e de entretenimento – são quase três quilômetros de extensão e sete grandes centros culturais e museus. Todos participam do circuito em homenagem à aniversariante: a Casa das Rosas, o Centro Cultural Fiesp, IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, Museu de Artes de São Paulo (Masp) e Serviço Social do Comércio (Sesc). A programação completa pode ser vista na página do evento.

Confira abaixo os destaques:

Instituto Moreira Salles (IMS) Paulista

Palestra online com Andrea Ronqui - mestre em estética e história da arte pela USP - está programada para hoje. Para marcar os 130 anos da Avenida Paulista, o evento fala sobre a história de sua criação, as mudanças que a transformaram na avenida de hoje e alguns episódios importantes durante esse período. Transmissão ao vivo pelo YouTube do IMS e Facebook do IMS.

Horário: das 18h às 19h30 (gratuito)

Japan House

Bingo infantil presencial no domingo (12). As crianças terão a oportunidade de conhecer e se familiarizar com palavras, objetos e conceitos da cultura japonesa de forma lúdica e divertida.

Horários: 11h, 14h30 e 16h30 (senhas serão disponibilizadas na recepção uma hora antes de cada atividade).

Casa das Rosas

Brincadeira infantil no domingo (12), em que crianças e familiares são convidados a participar de atividades educativas no Jardim da Casa das Rosas, voltadas à poesia e ao tema do patrimônio cultural. O objetivo é apreciar poemas “pescados” durante brincadeira na fonte no jardim e refletir sobre a Casa das Rosas e a história de São Paulo por meio de um jogo da memória.

Horário: das 10h às 12h (sem necessidade de inscrição prévia)

Itaú Cultural

Ocupação Benjamim de Oliveira - exposição presencial mergulha no universo do circo no Brasil entre os séculos 19 e 20, a partir da história de Benjamim de Oliveira, que fortaleceu a introdução da linguagem teatral no circo, atuou em filmes e gravou discos. A mostra reúne cerca de 120 peças, entre jornais da época, fotografias, objetos circenses originais, livros, documentos e fonogramas..

Horário: de terça a domingo, das 11h às 19h, até 27 de fevereiro de 2022.

Sesc Avenida Paulista

Monumento virtual de luto - performance online e presencial traz uma chama eterna e ininterrupta em memória aos mortos, que permanecerá acesa durante um ano. A chama está instalada no Sesc Avenida Paulista e é transmitida ao vivo pelo site A Extinção É Para Sempre.

Pessoas de diversas partes do mundo são convidadas a se inscrever no site para compartilhar sua própria chama, compondo um chamado internacional ao luto, à pausa e à dignificação de cada perda.

Horário: de terça a sexta, das 10h às 21h30. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30, até 25 de maio de 2022.

Centro Cultural Fiesp

Era Uma Vez o Moderno [1910-1944] - exposição gratuita presencial reúne diários, cartas, manuscritos, fotos e obras dos artistas e intelectuais que fizeram parte da implantação da arte moderna no Brasil. Com mais de 300 obras e documentos, a mostra faz o público revisitar três décadas dessa história e conhecer as produções dos autores e pensadores que participaram da Semana de Arte Moderna, em 1922.

Horário: de quarta a domingo, das 11h às 20h, até 29 de maio de 2022.