Cabeça d´água provoca três mortes no interior de São Paulo

Uma cabeça d´água, fenômeno que corre quando intensas chuvas caem sobre a cabeceira de um rio, deixou três pessoas mortas no município de Lavrinhas, interior paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros as chuvas na cabeceira do Rio do Braço durante o domingo (12), elevaram rapidamente o nível da água na cachoeira do Rancho do Zé Neto.

Foram resgatados 16 banhistas do local de risco. Três vítimas morreram e uma segue desaparecida. As buscas pelo Corpo de Bombeiros foram retomadas na manhã desta segunda-feira (13).