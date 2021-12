A 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro começa hoje (7) e vai até o dia 14 de dezembro. Por causa da pandemia de covid-19, todas as atividades serão realizadas virtualmente, assim como no ano passado.

A cerimônia de abertura será transmitida a partir das 20h, com apresentação da atriz Maria Paula Fidalgo, na plataforma de streaming InnSaei.TV. Na plataforma, estão disponíveis gratuitamente os 63 títulos programados pelo festival até o dia 14. Os longas da mostra competitiva nacional também serão apresentados no Canal Brasil.

Participam da cerimônia o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, os curadores Silvio Tendler e Tania Montoro, assim como a cineasta e gestora cultural Olga Futemma e a diretora do filme de abertura, Ana Maria Magalhães.

Ana Maria Magalhães apresenta Já que Ninguém me Tira pra Dançar, que homenageia Leila Diniz e fica disponível até o fim do festival. A programação completa está disponível no site www.festcinebrasilia.com.br.