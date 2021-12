Governo divulga selecionados pelo Programa Avançar Cidades na Bahia

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) divulgou nesta sexta-feira (10) os oito projetos selecionados pelo Programa Avançar Cidades para implantação ou ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O programa receberá R$ 471 milhões em financiamentos por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e R$ 25,5 milhões de contrapartida do governo da Bahia.

Os projetos são nas cidades de Barra do Choça, Capim Grosso, Caravelas, Jequié, Nazaré, Riachão do Jacuípe, Ruy Barbosa e Serrinha. As obras serão executadas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e vão beneficiar 49,5 mil famílias.

Das oito cidades, seis vão usar o financiamento para instalação de sistema de esgotamento sanitário: Barra do Choça (R$ 63,36 milhões), Capim Grosso (R$ 67,27 milhões), Caravelas (R$ 16,49 milhões), Riachão do Jacuípe (R$ 66,57 milhões), Ruy Barbosa (R$ 61,23 milhões) e Serrinha (R$ 139,55 milhões). A cidade de Jequié poderá financiar até R$ 46,75 milhões para ampliação do sistema de esgotamento e Nazaré poderá acessar até R$ 9,12 milhões para ampliação do sistema de abastecimento de água.

O MDR também anunciou repasses de R$ 28 milhões, em recursos do Orçamento Geral da União (OGU), para a continuidade de obras de saneamento básico nas cidades de Salvador, Camaçari e Alagoinhas.

* Com informações do Ministério do Desenvolvimento Regional