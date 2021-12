Governo do Rio lança edital para ocupar o Theatro Municipal

O governo fluminense, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secerc-RJ), lançou hoje (10) o edital "Municipal em Cena", cujas inscrições permanecerão abertas até o dia 25 de janeiro próximo, na plataforma Desenvolve Cultura.

O objetivo é garantir a democratização do acesso do Theatro Municipal do Rio ao público e dar oportunidades aos artistas fluminenses. A iniciativa vai atender 40 projetos, com incentivo de R$ 80 mil para cada, totalizando R$ 3,2 milhões.

O edital é voltado para pessoas jurídicas e vai contemplar projetos de dança, música e canto coral. Os artistas selecionados terão a oportunidade de se apresentar em diferentes espaços do Theatro Municipal, como a Sala Mário Tavares, Boulevard 13 de maio, palco principal, entre outros, informou a secretária Danielle Barros. "O Theatro Municipal é a joia da coroa fluminense e queremos que ele seja cada vez mais acessível não somente para o público, mas também para que mais artistas possam se apresentar nele. Será um privilégio poder acompanhar novidades e atrações culturais nos mais variados espaços do Theatro".

A presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, destacou também o caráter de formação de plateia do edital. "Sabemos o quanto a cultura fluminense precisa de novos espaços para promover suas apresentações; então é um prazer poder disponibilizar diversos espaços do Theatro Municipal para incentivar a arte do nosso estado", manifestou.