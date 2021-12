Ouro Preto recebe exposição do 49º Concurso Nacional de Presépios

A Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) abre, nesta terça-feira (7), a exposição dos participantes do 49º Concurso Nacional de Presépios, na Galeria de Arte Nello Nuno, em Ouro Preto, Minas Gerais.

Além da exposição, um concurso vai buscar estimular e valorizar as expressões artísticas tradicionais, além de contribuir para a preservação da memória das comunidades, o desenvolvimento de artistas, artesãos, e interessados em arte.

A exposição conta com visitação gratuita e vai eleger o vencedor em uma das categorias premiadas. A mostra contará também com votação popular, presencial e online.

“O concurso é belíssimo, é único em sua criatividade, em cada um existe essa diversidade de criação dos artistas e artesãos”, diz a curadora da exposição e artista plástica, Ana Célia Teixeira.

Neste ano, os presépios concorrerão aos seguintes prêmios: primeiro lugar do Prêmio Aquisitivo (R$ 1 mil); segundo Lugar do Prêmio Aquisitivo ( R$ 700) e primeiro lugar do Júri Popular (R$ 1 mil)

Votação

Durante todo o período da exposição, que começa hoje e vai até 6 de janeiro, será colocada próximo ao livro de visitação uma urna lacrada, onde os visitantes poderão depositar as cédulas com seus votos. Os votos online podem ser feitos pelo site da fundação.

O resultado será divulgado ao público no dia 7 de janeiro, por meio do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

“O Concurso Nacional de Presépios da Faop é uma importante celebração da tradição e da cultura popular. É muito gratificante acompanhar de perto a dedicação de artesãs e artesãos. A nossa expectativa é que a população venha prestigiar as obras e se emocionar conosco”, diz o presidente da Faop, Jefferson da Fonseca, que espera que a população abrace novamente o concurso.

A exposição, com entrada gratuita, estará aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 18h, na Galeria de Arte Nello Nuno, na Rua Getúlio Vargas, 185, Rosário, em Ouro Preto.

* Com informações da Agência Minas