Rio Bossa Nova começa hoje, com shows na praia de Ipanema

O festival gratuito Rio Bossa Nossa volta à praia de Ipanema a partir de hoje (30) com uma programação que reúne shows, atividades culturais, esportivas e de bem-estar. A classificação é livre e o evento vai até 2 de janeiro.

Dentre as atrações do evento, está previsto o o encontro de duas referências da bossa nova, o compositor Marcos Valle e a cantora Leila Pinheiro, com Theo Bial, jovem artista que têm a bossa novo como inspiração. A programação previa a participação da cantora e compositora carioca Dora Morelenbaum, 24 anos, filha do violoncelista e arranjador Jaques Morelenbaum e da cantora Paula Morelenbaum, que faria um show junto com Marcos Valle, mas ela testou positivo para a covid-19 e Valle fará então uma apresentação completa.

Nesta quinta-feira (30), será a apresentação Marcos Valle, um dos maiores expoentes da bossa nova. No domingo (2), será a vez de Theo Bial, cantor e compositor também carioca, 23 anos, receber Leila Pinheiro.

Gênero musical genuinamente brasileiro, surgido no Rio de Janeiro na década de 1950, a bossa nova continua ganhando adeptos pelo mundo. Um dos objetivos do festival é homenagear grandes nomes desse importante movimento e apresentar novos artistas nacionais que carregam e ressignificam a essência musical brasileira. O evento acontece nas areias da praia de Ipanema, em frente ao Jardim de Alah, onde a bossa nova começou.

“Depois de tanto tempo sem fazer show, apesar de estar trabalhando muito de casa, a aproximação com o público é vital, eu adoro" disse Marcos Valle, ao completar: "fazer esse show na praia que é um lugar que tem uma energia incrível e ao qual sempre fui muito ligado desde que eu sou garoto, vai ser uma fantástica experiência, não tenho dúvida”.

Para Theo Bial, tocar no Rio Bossa Nossa vai ser uma “honra imensa”. “Poder tocar a bossa nova, a música que eu amo bem na praia de Ipanema, o epicentro de tudo, será incrível. Poder convidar a Leila Pinheiro, que é uma grande referência para mim, uma artista com tanta experiência, tanto talento, sensibilidade, vai ser a realização de um sonho”.

Antes das apresentações principais, o pôr do sol será embalado pela artista Alice Citybossa. Além da música, práticas esportivas ao ar livre, como futevôlei, frescobol, altinha, também fazem parte do festival, assim como diversas atividades voltadas ao bem-estar, entre as quais aulas de yoga, body pump (ginástica com pesos), spinning (ciclismo em recinto fechado) e cross training (treinamento cruzado). Todas as atividades acontecem em um espaço de 2 mil metros quadrados montado na praia.

O Rio Bossa Nossa seguirá todos os protocolos contra a disseminação da covid-19 estabelecidos pela prefeitura do Rio de Janeiro, parceira do projeto. Para acessar a arena do evento será obrigatório apresentar comprovante de vacinação.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (30)

07h Power yoga, Crossfit

08h Body pump, Crossfit

09h Spinning

10h - 15h Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h Altinha

18h Sunset com Alice Citybossa

19h - 21h Show: Marcos Valle

22h Alice Citybossa

Sexta-feira (31)

07h Power yoga, Crossfit

08h Body pump, Crossfit

09h Spinning

10h - 15h: Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h Altinha

18h Sunset com DJ Thiago

Sábado (1/01)

13h - 15h Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h Altinha

18h Sunset com DJ Gabriel

Domingo (02/01)

07h Power yoga, Crossfit

08h Body pump, Crossfit

09h Spinning

10h - 15h Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h Altinha

18h Sunset com Alice Citybossa

19h - 21h Show Theo Bial convida Leila Pinheiro

22h Alice Citybossa