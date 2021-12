Rio de Janeiro inicia interdições para o réveillon em Copacabana

A prefeitura do Rio de Janeiro bloqueou às 7h a pista junto à orla da Avenida Atlântica, para a festa de virada do ano em Copacabana, na zona sul da cidade. O próximo bloqueio, da pista junto às edificações, está previsto para as 15h.

Às 19h, será bloqueado o acesso de carros particulares a Copacabana, pelos túneis novo e velho, pelo Corte do Cantagalo e a partir de Ipanema. Ônibus pararão de circular pelo bairro a partir das 20h. As estações de metrô também fecham nesse horário.

As medidas tem o objetivo de desestimular aglomerações em uma das mais tradicionais queima de fogos do país que costuma reunir mais de 2 milhões de pessoas.

Moradores, hóspedes e trabalhadores da região poderão acessar o bairro por táxi ou carros, mediante a apresentação de um comprovante até as 22h, quando o bloqueio será para todos. A previsão é que os bloqueios durem até as 3h de amanhã (1°) e as estações de metrô só reabram às 7h.

O município do Rio de Janeiro decidiu realizar, neste ano, a tradicional queima de fogos da praia de Copacabana, com 16 minutos de duração. Também haverá música em torres de som espalhadas pela orla, mas não terão shows ao vivo.