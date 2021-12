Trânsito flui tranquilo em saídas de São Paulo para interior e litoral

O motorista que deixa a cidade de São Paulo no início da tarde de hoje (31), sentido litoral sul paulista, não encontra congestionamento. Segundo a Ecovias, que administra o sistema Anchieta/Imigrantes, há um ponto de lentidão apenas na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande. O congestionamento, ocorre entre os quilômetros 285 e 292.

A Rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, também está tranquila neste momento, sem pontos de lentidão. Na Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, também segue com tráfego normal. Também segue sem lentidão a rodovia Fernão Dias, principal ligação entre São Paulo e Belo Horizonte.

As rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares e Castello Branco, que ligam a capital paulista ao interior, não apresentam lentidão.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo, o motorista encontra pontos de lentidão na Rio-Santos, entre as cidades de São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte paulista. Já a Tamoios, que liga as cidades de São José dos Campos e o litoral norte, segue livre, mas com registro de neblina em alguns trechos.