Hoje é Dia: semana traz 25 anos sem Chico Science e o Dia de Iemanjá

Entre os últimos dias de janeiro e os primeiros do mês de fevereiro, virão dias para falar sobre o câncer e relembrar acontecimentos que entraram para a história do Brasil - como os 35 anos da Assembleia Nacional Constituinte. A semana também traz os 25 anos da morte do cantor Chico Science, que partiu em 2 de fevereiro de 1997. Também no começo do mês há o dia dedicado à Iemanjá, e os aniversários de personalidades como Neymar e Shakira.

O eterno mangueboy

Foi no dia 2 de fevereiro, do ano de 1997, que o cantor e compositor pernambucano Francisco de Assis França - mais conhecido como Chico Science - faleceu, com apenas 30 anos, em decorrência de um acidente automobilístico. Iniciador do movimento Mangue Beat, o elétrico Chico Science, com a sua banda Nação Zumbi, tiveram uma grande ascensão em pouco tempo de carreira - fato que os fez participar de turnês mundiais nos anos 1990.

Com influências musicais bem distintas, o movimento Mangue Beat resgatava ritmos próprios da cultura pernambucana, além de trazer uma forte crítica social. Nesse contexto, após a escrita do manifesto do movimento, em 1991, o reconhecimento da Nação Zumbi e de Chico Science veio primeiramente do exterior, sendo ignorado por grande parte das rádios brasileiras da época por se tratar de uma música “regional”. O memorável disco Da Lama ao Caos, por exemplo, teve repercussão mundial, com prensagens nos Estados Unidos, Europa e Japão. Em 1996, o lançamento do segundo disco, Afrociberdelia, projetou Chico Science & Nação Zumbi definitivamente para o mundo.

Há cinco anos, O História Hoje trouxe um episódio sobre a trajetória de Chico Science. Ouça:

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) publicaram conteúdos especiais sobre Chico Science em 2016, quando o pernambucano completaria 50 anos. A matéria Chico Science: 50 anos, que foi ao ar pela Agência Brasil, e detalha quem foi Francisco de Assis França, sua carreira internacional e como ela influenciou sua última obra em vida: o disco Afrociberdelia (comentada faixa a faixa pelo próprio cantor), além de detalhes do manifesto do movimento Mangue Beat. Ouça ainda, na íntegra, o radiodocumentário 50 anos da Lama ao Caos, produzido pela Rádio Nacional FM:

Rainha do mar

Também nesta quarta, 2 de fevereiro, o Brasil celebra o dia de Iemanjá, a rainha do mar. Iemanjá é um orixá feminino – divindade africana das religiões candomblé e umbanda. O nome, de origem no idioma africano Yorubá, “Yèyé omo ejá”, significa “mãe cujos filhos são como peixes”. É o orixá das águas doces e salgados dos egbá, segundo a tradição iorubá. Os devotos de Iemanjá costumam ofertar à divindade flores, bijuterias, vidros de perfumes, sabonetes, espelhos e comidas.

O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, falou sobre as deusas iorubás, trazendo histórias de deusas como Iemanjá e Oxum, e como estes mitos revelam o papel da mulher tanto na cultura iorubá quanto na sociedade contemporânea. Ouça:

Dia Mundial do Câncer

No dia 4 de fevereiro, é lembrado o Dia Mundial do Câncer. A data foi instituída em 2000, por iniciativa da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ela tem como intuito educar a população sobre as causas e os efeitos dos diversos tipos de câncer, e alertar os governos de todos os países a praticar ações que buscam o controle de casos da doença, o que evitaria a morte de inúmeras pessoas.

Câncer é um termo utilizado para denominar mais de cem tipos de doenças diferentes. E a causa dessas doenças pode ser resumida na multiplicação pelo corpo de células sem ordenamento, que podem invadir tecidos e órgãos. Nesse contexto, os tumores são criados a partir da violência desse crescimento em uma determinada parte do corpo. O câncer pode ser causado por elementos externos, como substâncias químicas e radiação, ou por fatores internos. O primeiro registro da doença na história humana é datado de 2500 a.C, no Egito antigo.

Assista o episódio do programa Ciência é Tudo, da TV Brasil, que apresenta alguns dos tipos mais comuns no Brasil, além de formas de prevenção e de tratamento:

O Caminhos da Reportagem, também da TV Brasil, apresentou avanços da oncologia, que revolucionaram a forma de tratar a doença, no programa A virada contra o câncer. Assista:

35 anos da Assembleia Constituinte

No dia 1º de fevereiro deste ano, completam-se 35 anos da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi convocada em 1985 pelo então presidente, José Sarney, e inaugurou os trabalhos em 1987, trabalhando ao longo de 20 meses. A Assembleia contou com a participação de 72 senadores e 487 deputados federais, bem como recolheu participações de cidadãos e entidades da sociedade civil para a nova Constituição, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988.

Assista o episódio do interprograma Constituição Cidadã - 30 anos, que foi ao ar na TV Brasil em 2018, relembrando como funcionou a Assembleia Nacional Constituinte:

Dia da Saudade

Já no dia 30 de janeiro, é comemorado o Dia da Saudade. Palavra que é muitas vezes difícil de ser definida - matéria da Agência Brasil conta que mais de 15 mil canções levam a palavra saudade no título. Com a pandemia da covid-19, esse sentimento ganhou um novo significado, já que o distanciamento social impediu o encontro entre muitos. Veja nesta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil:

Camisa 10

Neste dia 5 de fevereiro, o atleta Neymar da Silva Santos Júnior, ou simplesmente Neymar Jr., faz 30 anos. Conhecido pela sua genialidade com a bola, Neymar despontou ainda muito jovem no Santos e foi vendido ao Barcelona, da Espanha, em 2013, com apenas 21 anos. Desde então, não voltou mais ao futebol brasileiro. Atualmente, ele é o camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain (PSG).

Nascido em Mogi das Cruzes, município de São Paulo, Neymar foi um dos personagens mais marcantes da conquista da medalha de ouro olímpica inédita para o futebol brasileiro em 2016. Além disso, ele faturou pela seleção a Copa das Confederações de 2013, além de diversos títulos pelos três clubes que ele vestiu a camisa.

A transferência de Neymar para o PSG é considerada a maior de todos os tempos. O clube francês desembolsou, em 2017, 222 milhões de euros - mais R$ 800 milhões de reais na cotação da época.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

*com supervisão de Nathália Mendes