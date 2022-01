Museu da Imigração tem programação especial para o público infantil

São Paulo - A partir de hoje (8), o Museu da Imigração (MI), na cidade de São Paulo, oferece oficinas de circo, mediações de leitura e contação de história na programação de férias, voltada ao público infantil. A criançada poderá participar ainda de aula de artesanato e palestra em comemoração ao aniversário da capital paulista, em 25 de janeiro.

As oficinas de circo, com equilíbrio na bola e na corda bamba, malabares, pernas de pau e tecido aéreo, acontecerão nos fins de semana deste mês, das 11h às 17h, no jardim do complexo do museu. Segundo a organização do evento, as crianças vivenciarão as modalidades circenses de forma lúdica e dinâmica, com acompanhamento e ensinamento de profissionais.

Para participar, é necessário retirar uma senha na bilheteria antes do início da ação, no próprio dia do evento. Cada turma terá limite de 15 crianças e duração de 30 minutos e a faixa etária da proposta é de 4 a 12 anos.

As mediações de leitura, também promovidas aos sábados e domingos de janeiro, ocorrerão às 11h e às 15h. Nelas, a mediadora do espaço Semear Leitores, Gabrielli Chagas, compartilhará as aventuras de oito publicações. A agenda das obras está no site do museu.

No dia 29, haverá contação de história do livro Elmer, o elefante xadrez, de David McKee, às 15h. O público poderá participar da apresentação presencialmente e em uma live no Instagram.

Em continuidade à versão digital da oficina Ponto a Ponto, as crianças aprenderão o passo a passo do nó de ligadura para macramê no dia 22 (sábado), às 15h, pela plataforma online Zoom. Os interessados devem se inscrever até o dia 21 (sexta-feira), às 17h.

Como celebração ao aniversário de São Paulo na quinta-feira (25), às 14h, e com transmissão pelo Youtube, os pesquisadores do museu, Henrique Trindade e Thiago Haruo, mediarão a palestra on-line com o tema: Afinal, quem é o paulistano? O encontro terá a presença de convidados que vivenciaram processos de deslocamento, com a finalidade de abordar as suas atividades exercidas nesses espaços.

A palestra parte do fato de a ocupação dos bairros por migrantes de várias origens, em épocas diferentes, ser parte fundamental e constituinte das dinâmicas culturais e sociais desses territórios.

O Museu da Imigração está localizado na rua Visconde de Parnaíba, 1.316, no bairro da Mooca, em São Paulo. A entrada custa R$ 10 e estudantes e pessoas acima de 60 anos tem direito à meia-entrada.

Programação completa

Oficinas de circo

Datas: 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de janeiro

Horário: das 11h às 17h

Local: Jardim do Museu da Imigração

Mediações de leitura

Datas: 08, 09, 15, 22, 23, 29 e 30 de janeiro

Horários: 11h e 15h

Local: Museu da Imigração

Oficina “Ponto a Ponto: macramê – nó de ligadura”

Data: 22 de janeiro

Horário: 15h

Inscrição: até 21 de janeiro, às 17h

Plataforma: Zoom

Aniversário de São Paulo | Palestra “Afinal, quem é o paulistano?”

Data: 25 de janeiro

Horário: 14h

Plataforma: YouTube

Férias no Museu | Contação de história: Elmer, o elefante xadrez

Data: 29 de janeiro

Horário: 15h

Local: Museu da Imigração

Plataforma: Instagram