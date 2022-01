Temperatura sobe neste fim de semana no estado de São Paulo, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, a partir deste fim de semana, temperaturas mais elevadas voltam a aparecer no estado de São Paulo, o que deve ser uma constante no verão de 2022. O aviso do Inmet inclui esta sexta-feira (14).



Segundo o Inmet, a capital paulista pode registrar máxima acima de 30°C no sábado (15) e no domingo (16).



A cidade teve o início de ano com as mais baixas temperaturas máximas desde 2007, considerando os dez primeiros dias de janeiro. Conforme dados da Estação Meteorológica Automática do Inmet no Mirante de Santana, zona norte da capital, a máxima de 2022 atingiu 29,3°C no dia 3.



Desde 2007, quando registrou 28,9°C no dia 7, não havia temperatura máxima tão baixa na cidade no período 1º a 10 de janeiro.



Ainda segundo o Inmet, a nebulosidade persistente sobre parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste indo até o Oceano Atlântico (ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul) e o ar frio no oceano explicam a ausência de maior calor nas temperaturas máximas da capital paulista.