Theatro Municipal do Rio revela ao público seus bastidores

O público do Theatro Municipal do Rio de Janeiro será brindado com novas atrações este mês, dentro da programação educativa do equipamento.

No próximo dia 12, haverá visita guiada pelos bastidores do teatro, liderada por Manoel Puoci, coordenador de palco do Municipal, desde 2010. Os visitantes vão conhecer os camarins, o funcionamento da estrutura do palco, além de entender a mágica da iluminação, do cenário e do que acontece por trás da cortina.

Serão duas turmas de 15 participantes cada, nos horários das 11h e 15h. A visita tem duração de uma hora e 30 minutos. Os valores são R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada). O link para a compra dos ingressos estará disponível nas redes oficiais do theatro a partir do próximo dia 6.

Já as visitas guiadas tradicionais do Theatro Municipal funcionarão para o público nas quartas, quintas, sextas-feiras e sábados. Os horários são 11h, 14h e 16h, nas quintas e sextas-feiras; e às 10h e 12h, no sábado. O roteiro dura uma hora. Os preços são iguais (R$ 20 inteira e R$ 10 meia entrada). O link estará disponível nas redes oficiais a partir de amanhã (3). Haverá também venda na bilheteria do theatro no dia da visita guiada.

Colônia de férias

Para os jovens, o Municipal do Rio preparou uma atração especial. Uma Colônia de Férias vai funcionar dentro do theatro e permitir que os participantes, além de conhecerem a história e o conteúdo do equipamento cultural, exercitem a criatividade a partir da montagem de um espetáculo, no mesmo dia. Ao final das atividades, eles poderão levar para casa um livreto com o resultado da experiência.

A Colônia de Férias TMRJ - Montando um Espetáculo em um dia está programada para os dias 19 e 26 de janeiro, para a faixa etária de 11 a 15 anos de idade. A atividade se desenvolverá em quatro horas. Serão 20 jovens por grupo, acompanhados de seus responsáveis. Cada um deve trazer seu lanche.

Serão fornecidos materiais, como etiqueta para nomes, caixas de papelão para criação do cenário; acessórios de fantasia. A colônia tem ingressos a R$ 20 inteira e R$ 10 meia entrada. O endereço online estará disponível nas redes oficiais a partir do dia 10 deste mês.

Para adultos

Os adultos também não foram esquecidos pelo Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Eles podem participar de oficinas de desenho gratuitas, promovidas toda última sexta-feira do mês, durante todo o ano. Resultado de parceria do teatro com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), as aulas são dadas pelo professor de design da ESPM, André Beltrão. A proposta é entrar no mundo mágico do teatro e transformar as observações feitas em desenhos. Fazem parte da aula noções de perspectiva, de luz e sombra.

A primeira aula do ano ocorrerá no dia 28 de janeiro, das 14h às 17h. A assessoria de imprensa do Theatro Municipal lembra que os participantes devem levar seu bloco de desenho e outros materiais que quiserem usar. O link estará disponível nas redes oficiais a partir do dia 19.

Para entrada no prédio, será obrigatória a comprovação da vacinação contra a covid-19. Será aceita a caderneta de vacinação com a data de aplicação ou o certificado digital do aplicativo Conecte SUS, mostrando que o visitante tenha tomado, pelo menos, a primeira dose. Para jovens, a comprovação será realizada de acordo com a faixa etária, informou a assessoria.