PF prende homem com material de pornografia infantil em SP

A Polícia Federal (PF) prendeu ontem (18), em flagrante material pornográfico de um homem com 47 anos que morava sozinho. A prisão foi feita durante o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo, Santo André e Santa Isabel, dentro da Operação Candyman, visando o combate de crimes relativos à pornografia infantil.

Durante a operação foram apreendidos equipamentos de informática e telefonia. Com o investigado foram encontrados arquivos com fotos e vídeos que caracterizam cenas pornográficas envolvendo abusos de crianças e adolescentes. O homem foi liberado depois de pagar fiança, já que o crime de posse de pornografia infantil possui pena menor que quatro anos.

De acordo com as informações da PF, os equipamentos apreendidos foram enviados para perícia técnica para aprofundamento das investigações. “Após a devida análise, se houver confirmação de que houve divulgação do conteúdo pornográfico na internet, o investigado poderá responder por crime de divulgação de pornografia infantojuvenil, cuja pena é de até seis anos de reclusão”, disse a PF.