Confira o que abre e fecha no Carnaval em São Paulo

A prefeitura de São Paulo decretou ponto facultativo de segunda-feira (28) até as 12h da Quarta-feira de Cinzas (2). A medida suspende o expediente na administração pública, mas parte das atividades, como a vacinação contra a covid-19, continuará normalmente na cidade.

Confira o que abre e fecha na capital paulista:

- Bancos: a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que, em razão de resolução do Banco Central, o calendário de feriados bancários está mantido e, na segunda e terça-feira de carnaval, não haverá atendimento ao público nas agências. Na Quarta-feira de Cinzas, o expediente começa às 12h, com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

- Rodízio de carros: o rodízio municipal para carros estará suspenso de segunda a quarta-feira e será retomado quinta (3). As demais restrições de circulação - Zona Máxima de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Fretados (ZMRF) e Zona Azul - continuarão vigorando durante todo o período.

- Vacinação: a imunização contra a covid-19 estará disponível durante o final de semana e nos dias seguintes em postos específicos da capital paulista. No sábado (26), a Secretaria Municipal da Saúde fará a imunização nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 8h às 19h, para aplicação da primeira, segunda e dose adicional. Poderão se vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade, adolescentes e adultos.

No domingo (27), a vacinação ocorrerá exclusivamente para adolescentes e adultos, das 8h às 16h, nas farmácias parceiras da Avenida Paulista (nos números 2.371 e 266) e, das 8h às 17h, nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Villa-Lobos (das 11h às 16h), da Independência e da Juventude.

Na segunda (28) e terça-feira (1º), a vacinação será nas AMAs/UBSs Integradas, das 8h às 19h, para crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos. Na Quarta-feira de Cinzas (2), a vacina estará disponível nas AMAs/UBSs Integradas das 8h às 19h. A partir do meio-dia, toda a rede volta a vacinar: UBSs até as 19h, e megapostos e drive-thrus até as 17h.

- Carnaval de Rua: a prefeitura de São Paulo cancelou o carnaval de rua na cidade. O desfile das escolas de samba, que ocorreria no Sambódromo do Anhembi, foi transferido para os dias 16, 21, 22, 23 e 29 de abril.

- Atendimento médico: estarão abertos e com funcionamento ininterrupto os hospitais e prontos-socorros; Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24 horas; unidades de Pronto Atendimento (UPAs); Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 4 Redenção e o Samu. Não funcionarão de sábado até Quarta-feira de Cinzas: Unidades Básicas de Saúde (UBSs); Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos) e Centros Especializados em Reabilitação (CERs); e a Rede Municipal Especializada (RME) em infecções sexualmente transmissíveis ISTs/Aids.

Ônibus e metrôs: de acordo com a SPtrans, a circulação dos ônibus no sábado (26), segunda (28) e terça-feira (1º), será equivalente à de um sábado normal. No domingo (27), a frota não terá alteração. Na quarta-feira (2) será a frota operacional correspondente aos dias úteis, com 11.685 veículos.

No Metrô, no sábado, todo o sistema funcionará sem nenhuma alteração. No domingo (27), a Linha 1-Azul do passará a funcionar a partir das 14h, em razão de testes do novo sistema de Sinalização e Controle de Trens (CBTC). Para atender os passageiros, o Metrô disponibilizará os ônibus do sistema Paese, que vão percorrer o trecho entre Jabaquara e Tucuruvi, em ambos os sentidos.

Na segunda (28) e terça-feira (1° de março), não há previsão de mudanças no funcionamento das estações. As linhas 1- Azul e 3- Vermelha, que concentram a maioria dos passageiros que circulam pelo sistema, terão intervalo médio entre trens (nos horários de pico da manhã e da tarde) de aproximadamente quatro minutos. Na quarta-feira, com exceção da Estação Jardim Colonial, na Linha 15- Prata, todas abrirão às 4h40.