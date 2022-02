Cratera do metrô em SP será preenchida com material rochoso e argamass

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que decidiu, em conjunto com a prefeitura e a concessionária responsável pelas obras na linha 6 Laranja do Metrô, a Acciona, preencher com material rochoso e argamassa a cratera aberta hoje (1º) nas obras da linha na Marginal Tietê, realizadas pela concessionária.

“Após reunião dos técnicos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, da Sabesp, da Acciona e da prefeitura de São Paulo, ficou decidido pelo preenchimento do poço de ventilação, circulação e emergência (VSE Aquinos) com material rochoso e com argamassa na cratera que se abriu na marginal”, disse a Sabesp em informe.

De acordo com a companhia, a intenção é estabilizar a cratera e os deslizamentos, visando posterior recuperação da tubulação, da erosão e marginal. Bombas irão fazer o esgotamento do coletor de esgoto.

Na manhã de hoje, o rompimento de dutos de esgoto inundou o túnel do metrô em construção e desestabilizou o solo, causando o desmoronamento que atingiu a pista de rolamento local da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna. As causas do rompimento dos dutos ainda está sendo investigadas. A marginal está com apenas uma das suas três pistas abertas para o tráfego.