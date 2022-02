Explosão durante experimento em escola particular deixa feridos

Uma explosão, durante um experimento em uma escola particular de São Paulo, no bairro Vila Sônia, deixou cinco pessoas feridas. Quatro crianças tiveram ferimentos leves por causa dos respingos dos produtos. A professora foi encaminhada ao pronto-socorro, mas, segundo a administração da escola, passa bem.

O Corpo de Bombeiros registrou o caso às 13h46 com o envio de três viaturas. De acordo com a corporação, as crianças foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foi informado ainda que não houve abalo na estrutura do colégio.

A administração da escola informou que está recebendo os pais e prestando esclarecimentos e que, por isso, não poderia dar detalhes sobre o acidente.