Falha provoca atrasos nas linhas 7 e 10 de trens em São Paulo

Na manhã de hoje (23), as linhas 7 – Rubi e 10 – Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) apresentaram problemas de circulação. Segundo a empresa, os trens na Linha 7 - Rubi circulavam nos dois sentidos por uma única via entre as estações da Luz, na região central, e do Piqueri, na zona norte paulistana, devido a problemas na rede de alimentação aérea.

A CPTM informou que foi acionado o sistema de ônibus emergencial para atender aos usuários. Nessa linha, os problemas iniciados por volta das 6h30 da manhã ainda não haviam sido solucionados às 9h.

Pelas redes sociais os passageiros relatavam grande demora também na Linha 10 - Turquesa, que liga a região central da capital paulista à parte sul da Grande São Paulo. De acordo com a CPTM, a circulação foi normalizada em alguns minutos.

Semana passada

Na segunda-feira passada (14), também ocorreram problemas no sistema de trens que liga a cidade de São Paulo à região metropolitana. A circulação foi afetada nas linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Na linha Esmeralda, que passa pelas partes sul e oeste da cidade, houve um problema na alimentação elétrica dos trens, segundo a Via Mobilidade, concessionária que administra as linhas.

Sobre problemas ocorridos na Linha 8 – Diamante, que liga o centro paulistano aos municípios a oeste da região metropolitana, a empresa disse que houve falha em um equipamento na região de Osasco.