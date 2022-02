Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 12 milhões na quarta-feira

Nenhum jogador acertou as seis dezenas do Concurso 2.453 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (12), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O prêmio principal estava estimado em R$ 7 milhões, e os números sorteados foram 10, 14, 15, 24, 34 e 44.

A quina, em que o jogador acerta cinco números, teve 63 apostas ganhadoras e pagará a cada um, R$ 35.542,46. Na quadra, que teve 3.892 acertadores, cada um receberá R$ 821,89

As dezenas do Concurso 2.454 serão sorteadas na próxima quarta-feira (16). Se houver acertadores dos seis números, eles poderão dividir prêmio estimado em R$ 12 milhões.