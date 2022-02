Motoristas de BRT do Rio entram em greve e paralisam sistema

Motoristas do sistema BRT (ônibus articulados com faixas exclusivas) do Rio de Janeiro entraram em greve na madrugada de hoje (25). Segundo a prefeitura, dois dos três corredores do BRT estão parados (Transcarioca e Transolímpica).

Apenas o BRT Transoeste está funcionando com o uso de ônibus comuns. Muitas pessoas estão neste momento nas estações, mas a prefeitura orienta a procurar outra alternativa para se locomover.

A prefeitura informou, em nota, que está tentando negociar com os motoristas do sistema.