Operação derruba imóvel irregular no Rio de Janeiro

Uma construção irregular na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, em área dominada pela milícia, foi derrubada hoje (1), durante uma operação conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), de secretarias municipais, da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

No mesmo local, já tinha sido demolida uma construção em operação realizada em novembro do ano passado. De acordo com o MPRJ, o imóvel em construção foi reerguido sem autorização do município em área pública.

Por causa da logística do uso da retroescavadeira, o início da demolição em novembro foi feito com uma máquina menor, chamada de martelete. Depois, um levantamento da Seop identificou que os pavimentos começaram a ser refeitos. A secretaria constatou ainda a presença de trabalhadores na obra sem qualquer tipo de equipamento de proteção individual (EPIs).

“No momento da vistoria, também foram vistas pessoas, possivelmente ligadas aos grupos de milicianos que dominam a região, explorando as construções irregulares e a venda de imóveis”, informou o MPRJ, acrescentando que a força-tarefa e os órgãos municipais voltaram nesta terça-feira ao local com a retroescavadeira para demolir completamente os prédios.