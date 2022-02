Paulo Maluf recebe alta hospitalar em São Paulo

Depois de uma semana de internação, o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, recebeu alta do hospital na última sexta-feira (25). A informação foi confirmada por sua assessoria.

Maluf havia sido internado no dia 18 de fevereiro no hospital Vila Nova Star, na capital paulista, com diagnóstico positivo para a covid-19. Ele foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e deputado federal.