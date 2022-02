Rodízio de veículos é suspenso em São Paulo até sexta-feira

Depois que uma cratera se abriu por causa de acidente na obra da Linha 6-Laranja do Metrô, na capital paulista, próximo à pista local da Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspendeu até sexta-feira (4) o Rodízio Municipal de Veículos, o Rodízio de Caminhões e as Zonas Máximas de Restrição de Caminhões e Fretados.

A Zona Azul e a proibição de circulação de veículos pelos corredores e faixas exclusivas de ônibus estão mantidas.

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (1º) nas obras da Linha 6 - Laranja do Metrô e provocou o desabamento de parte da pista da Marginal Tietê, na zona norte da capital paulista, próximo a ponte da Freguesia do Ó. Não houve feridos.

Trânsito desviado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a pista local da Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, está com o trânsito desviado para o corredor da Avenida Ermano Marchetti/Marquês de São Vicente, na altura da Ponte do Piqueri, e retornam para a Marginal pela Praça Pedro Corazza, na altura da Ponte da Freguesia do Ó.

Já os veículos que trafegam pela pista central estão sendo desviados para a expressa na altura do canteiro de obras, somente retornando para a pista central a seguir. Já a pista expressa está totalmente liberada para o trânsito de veículos desde as 13h da terça-feira.

Os veículos oriundos da Rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco estão sendo direcionados para o Rodoanel e ao mini-anel viário, formado pelas avenidas Salim Farah Maluf, Luis Ignácio de Anhaia Melo, das Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves e dos Bandeirantes.

A CET informou ainda que agentes de campo estão no local orientando os condutores e adotando as medidas necessárias para melhorar a fluidez do trânsito. A companhia pede aos motoristas que evitem a Marginal Tietê e as vias da região.