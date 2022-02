Seriado Nossos Biomas destaca as características da região pantaneira

O Pantanal brasileiro é o destino do quinto programa inédito da série Nossos Biomas, produção original da TV Brasil que apresenta as riquezas ambientais do país. Com imagens exclusivas, o seriado da emissora pública revela os encantos da fauna e flora da região neste domingo (27), às 19h.

Maior área úmida continental do planeta, com cerca de 210 mil quilômetros quadrados, o território pantaneiro fica localizado no coração da América do Sul. O bioma abrange os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ainda alcança países vizinhos em partes do norte do Paraguai e do leste da Bolívia. Na região andina, a área também é conhecida como chaco boliviano.

Com espécies emblemáticas, o Pantanal brasileiro reúne vegetações endêmicas e animais típicos que se desenvolvem nas condições geográficas do bioma com vastas planícies alagadas. O espaço é casa para cerca de 3,5 mil plantas diferentes, além de centenas de mamíferos, aves e peixes.

O documentário produzido pela TV Brasil para esta edição da série Nossos Biomas pesquisa aspectos sobre a ampla diversidade de seres nativos da fauna e flora no Pantanal. A atração mostra sequências de imagens incríveis que revelam criaturas como o Tuiuiú, pássaro-símbolo do bioma, em seu habitat natural.

O programa do canal público ainda ajuda a entender a importância das comunidades tradicionais da região. O seriado destaca a contribuição de povos indígenas e quilombolas, bem como de toda a população pantaneira. As várias gerações ajudaram, no decorrer da história, a difundir a cultura local e sua preservação.

Sobre a produção

As belezas naturais do país encontradas em regiões de Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, Caatinga, Amazônia e Cerrado são apresentadas na série original Nossos Biomas, atração inédita que a emissora pública apresenta em seis documentários sobre a fauna e a flora do território nacional.

Com imagens aéreas de tirar o fôlego que revelam paisagens paradisíacas, o programa sobrevoa, adentra e mergulha na biodiversidade brasileira. A série é uma produção da própria da TV Brasil em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.

As edições do seriado são dedicadas a biomas típicos do país. Cada documentário salienta um conjunto de ecossistemas que apresentam características em comum. Os biomas combinam espécies da vida vegetal e animal que vivem ao ar livre em condições semelhantes.

Os seres vivos dos diferentes biomas brasileiros podem ser identificados pela proximidade regional de seus habitats. Essa familiaridade considera aspectos geológicos e climáticos que influenciam os processos de formação da determinada paisagem.

A obra leva o telespectador em jornadas incríveis para se contemplar espécies que só aparecem em um certo ecossistema. A proposta é acompanhar a revoada de aves silvestres, admirar a vegetação endêmica e ouvir o som da água corrente de cachoeiras. No ar, na terra e no mar, a câmera da TV Brasil acompanha o movimento dos animais na vida selvagem.

Além da abundância de recursos minerais e espécies da fauna e da flora presentes no território nacional, os biomas do Brasil ainda representam ambientes de importante riqueza natural para o planeta. Mesmo com a fartura de diversidade, as comunidades biológicas do país compartilham uma coincidência de fatores em prol da sua regularidade em cada região específica da sua biota.

Programação

A programação de verão da TV Brasil traz novidades para a grade da emissora. Clássico da teledramaturgia, a novela "A Escrava Isaura" (2004) está em cartaz em um novo horário na faixa nobre, mais cedo, às 20h.

Além do folhetim, o canal apresenta atrações inéditas para públicos de todas as idades. A garotada vai se divertir com o programa de receitas divertidas Tem Criança na Cozinha e as séries infantojuvenis Bugados e D.P.A. - Detetives do Prédio Azul.

Destaques também para produções de dramaturgia como os filmes da coleção da trupe de humoristas Os Trapalhões, a histórica série brasileira Águias de Fogo e o clássico internacional Guerra e Paz. Outra atração é o musical e culinário Canto e Sabor do Brasil. Confira essas e outras atrações na TV, tablet ou celular sintonizados na TV Brasil.

